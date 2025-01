Lazio, aggiornamenti in lista UEFA e non solo: verso il reintegro di Hysaj

La Lazio domenica è caduta di fronte alla determinazione e alla forza di una Fiorentina vogliosa aggiornare a vincere dopo un mese e mezzo di k.o. Non è soltanto questo fattore che può aver determinato questa brutta sconfitta, anche un approccio sbagliato da parte degli uomini di Baroni che giustificherebbe i due goal subiti nei primi 20 minuti (proprio come nel derby di inizio gennaio). L’inizio shock della partita ha condizionato tutto il suo esito, nonostante nel secondo tempo il bianco celeste abbiano provato a riaprire il risultato, ma il goal dell’1-2 è arrivato soltanto al 92º minuto. L’ultimo match ha evidenziato le debolezze dell’attuale organico che la società dovrà provvedere a colmare in vista di numerosi impegni che attendono i biancocelesti nei prossimi mesi.

La situazione Hysaj e la lista UEFA

Uno dei calciatori che in questo periodo si sta particolarmente distinguendo per ottime prestazioni in campo, è proprio il terzino Hysaj. Escluso dalla lista Uefa, quest’anno l’albanese ha giocato davvero poco ma, le volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente e ha dimostrato lavoro costante insieme alla squadra. Entro la mezzanotte di giovedì 6 febbraio, la Lazio e tutti gli altri club qualificati agli ottavi di Europa League, dove hanno comunicare la lista Uefa completa per gli ottavi di finale fissati a marzo. Per il club biancoceleste non è prevista nessuna variazione se non per lungo infortunio al portiere. Nonostante ciò, come ruportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si dà quasi per scontato il reintegro di Hysaj. Castrovilli, invece, rimasto fuori per lasciare spazio a Tchaouna, non rientrerà: l’Uefa non prevede la lista aggiuntiva degli under 22 come la Serie A. L’ex Salernitana, nel mirino di molti club in questa sessione di mercato, potrebbe essere eliminato dalla lista qualora rimanesse a Roma.

