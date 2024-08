CdS | Lazio, tentativo per Alcaraz: ma il Flamengo...

L'ultima settimana di calciomercato è appena iniziata e i biancocelesti sono concentrati esclusivamente sull'acquisto di un centrocampista. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sia prima che dopo la partita contro l'Udinese, l'attenzione si è focalizzata maggiormente su Alcaraz rispetto a Folorunsho, vista la sua versatilità in mezzo al campo.

Flamengo forte su Alcaraz

Tuttavia, il Flamengo era in attesa della firma dell'argentino, con i suoi dirigenti presenti in Inghilterra, pronti ad annunciare l'acquisto del giocatore del Southampton entro oggi. L'offerta di 18 milioni di euro, più il prestito di Victor Hugo, è stata accettata dagli inglesi ed è difficile da eguagliare. La Lazio ha fatto un ultimo tentativo disperato ieri, ma la decisione finale dipenderà molto dalla volontà del giocatore. È possibile che abbia firmato con il Flamengo nella notte, quindi non resta che attendere le sue prossime mosse.