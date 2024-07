Ciro Immobile sbarca a Istanbul: le prime immagini da nuovo giocatore del Besiktas

L'addio di Ciro Immobile alla Lazio ha generato un vuoto nel cuore di ogni tifoso biancoceleste. Il suo toccante video-saluto, pubblicato in serata dalla società attraverso i propri canali social, ha sancito la fine di un incredibile storia d'amore durata 8 stagioni, strappando più di qualche lacrima a chi, con il numero 17, ci è cresciuto.

Immobile è atterrato in Turchia: bagno di folla per l'ex bomber biancoceleste

L'uomo dei record, che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia recente del club biancoceleste, è partito in serata alla volta della Turchia per dare il via alla sua nuova avventura con il Besiktas. All'aeroporto di Istanbul, centinaia di tifosi si sono raggruppati per riservargli un caloroso benvenuto, dimostrando il grande entusiasmo che circonda la piazza con l'arrivo del bomber italiano. Un vero e proprio bagno di folla per l'ex capitano biancoceleste, che ha subito percepito l'affetto della sua nuova tifoseria.

Questi, i suoi primi scatti da giocatore del Besiktas: