Inter-Lazio, Tchaouna può fare la punta? Baroni ci prova

Meno di 24 ore ed un big match colorerà il quarto di finale di coppa Italia con la sfida Inter-Lazio. Due squadre che non vengono da un ottimo periodo. I capitolini faticano a portare a casa i punti che meritano, l'esempio arriva dall'ultimo match casalingo contro il Napoli di Conte, per poi registrare la sfida deludente contro il Venezia, uno 0-0 con gli uomini di Baroni spenti ed apatici sia fisicamente che psicologicamente. Dall'altra parte l'Inter di Inzaghi che non offre più il solito gioco fluido e convincente. A far da cartello le ultime partite vinte a fatica contro Fiorentina e Genoa a Milano e grazie all'episodio di turno e la bruttissima sconfitta arrivata diversi giorni fa a Firenze contro la viola. Entrambi gli allenatori optano per un turnover, quello di Baroni più forzato a causa di infortuni e delle condizioni non ottimali di diversi singoli. La sorpresa su tutte è l'idea Tchaouna come attaccante. Nel caso invece di Inzaghi c'è la voglia di puntare sicuramente alla coppa Italia ma non come priorità vista la lotta per lo scudetto e una importante Champions League a cui puntare.

Baroni e la scelta Tchaouna prima punta

Sarebbe bello poter stare nella testa di Marco Baroni in queste ore. Capire come la scelta Tchaouna prima punta sia nata ma sopratutto con quale spirito e convinzione venga schierata sul rettangolo verde.

Un dato sicuramente ha preoccupato l'allenatore biancoceleste e l'ambiente Lazio in generale: senza Castellanos li davanti cambia tutto e ovviamente in negativo. L'attaccante argentino è fondamentale e a quanto pare è insostituibile con il suo modo di giocare. La squadra perde tanto ( troppo ) davanti senza la sua presenza e trovare il sostituito rischia di diventare un valzer senza una soluzione all'altezza. Dopo il flop Noslin ci prova Tchaouna, la prima punta non l'ha mai fatta e chissà se questa emergenza per la Lazio non porti ad una nuova e casuale scoperta.

Nella pagina successiva continua l'analisi sull'attacco della Lazio