Fabiani nel post: "Su Rapuano? Tutti hanno visto la partita"

Dopo la partita contro la Fiorentina, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto sulla prestazione della squadra. In un momento in cui i calciatori erano ancora concentrati sugli aspetti post-partita, Fabiani ha analizzato in dettaglio il rendimento dei biancocelesti, esprimendo anche un giudizio sull’arbitraggio di Rapuano, su cui non sono mancate discussioni. Inoltre, il direttore sportivo ha colto l’occasione per parlare di calciomercato, focalizzandosi in particolare sulla situazione di Casadei, cercando di fare chiarezza riguardo le voci e le trattative legate al giovane centrocampista. Il suo intervento ha voluto offrire un quadro completo e trasparente, toccando temi legati sia alla prestazione della squadra che agli sviluppi futuri. Di seguito le sue dichiarazioni

IPA

Su Casadei e sugli infortunati

“Sono qui perché, dopo la partita, c’è un sentimento di amarezza nello spogliatoio e i giocatori hanno preferito evitare di rilasciare dichiarazioni. Per questo motivo, mi sono fatto avanti io, per parlare a nome di tutti. Per quanto riguarda Casadei, siamo ancora in fase di valutazione. Da domani inizieremo a lavorare concretamente per capire se ci sono delle opportunità che possano rafforzare il nostro gruppo. È un gruppo che, fino a questo momento, ha fatto cose straordinarie e ha dimostrato un grande valore. Abbiamo notizie sul fronte infortuni: Vecino e Patric dovrebbero rientrare nei prossimi giorni, Lazzari si è aggiunto alla squadra e ci auguriamo di poter recuperare anche Nuno per la trasferta a Cagliari."

Su Rapuano

“Per quanto riguarda l’arbitraggio di Rapuano, se mi permetto di esprimere una valutazione, è solo perché cerco sempre di andare oltre la superficie delle cose. Oggi, però, preferisco non entrare troppo nel dettaglio, perché la partita è stata vista da tutti. Gli episodi fanno parte del calcio, è inevitabile. Però la gestione complessiva della gara, francamente, non mi è piaciuta, e credo che questa sensazione sia condivisa anche da chi ha assistito alla partita. Nonostante questo, dobbiamo prendere atto della situazione e andare avanti.”

“Non siamo tristi. Ho visto partite di calcio per 30 anni e, se fossimo mancati di qualcosa, allora avremmo avuto motivo di essere tristi. Invece, siamo determinati a rialzarci. Da domani, il nostro focus sarà sull’Europa, dove ci aspetta un ultimo sforzo per cercare di mantenere il distacco che abbiamo acquisito e, possibilmente, aumentarlo. Oggi, purtroppo, non siamo riusciti a ottenere il risultato che speravamo, nonostante una prestazione importante da parte della squadra.”

