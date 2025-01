Le pagelle di Lazio-Fiorentina: i soliti clamorosi errori

È allo stadio Olimpico di Roma che si chiude la domenica di serie A con la partita Lazio-Fiorentina. I biancocelesti cadono perdendo 1-2, pagando con quello che è diventato un costante errore da inizio anno: l'approccio del match. Bastano infatti solo 18 minuti ai viola per segnare due gol e mettere la partita in discesa. La Lazio inoltre non riesce a reagire in modo concreto, tanta la spinta ma pochi i veri tiri nello specchio della porta. Solo nel finale infatti arriva il gol di Marusic da una rocambolesca azione da palla da ferma e all'ultimo secondo Pedro sfiora il pareggio con un bel tiro da fuori che colpisce il palo. Adli-Beltran condannano la Lazio e regalano tre punti d'oro alla Fiorentina.

Le pagelle dei biancocelesti nella pagina successiva