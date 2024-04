Questa sera sono andati in scena l'andata dei quarti di finale di Champions tra Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City. Lo spettacolo è protagonista in queste due gare, con l'equilibrio che regna sovrano in entrambi i match. In quel di Londra finisce 2-2 tra Arsenal e Bayern Monaco, con i padroni di casa che al 12' passano in vantaggio con Saka: la reazione degli ospiti è immediata con Gnabry e Kane che al 32' portano in vantaggio i tedeschi. L'Arsenal trova il pareggio con Trossard e all'ultimo minuto i gunners recriminano un possibile rigore su Saka. Partita apertissima in vista del ritorno dove il Bayern Monaco potrà sfruttare il fattore casa a proprio vantaggio.

Altra gara spettacolare quella del Bernabeu con un roboante 3-3 tra Real Madrid e Manchester City. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 2 minuti con un calcio piazzato di Bernardo Silva, ma anche qui c'è una reazione molto importante dei padroni di casa che pareggiano su un tiro deviato e poi passano in vantaggio su una grande giocata di Rodrygo. Nel secondo tempo i citiziens trovano il pareggio con un gran gol da fuori area di Foden e dopo qualche minuto vanno in vantaggio con Gvardiol. Il Real Madrid segna il gol del pareggio nel finale con Valverde che tiene i giochi aperti in vista della gara di ritorno. Due partite spettacolari che rendono i discorsi ancora aperti.