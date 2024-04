Una stagione fin qui molto deludente quella di Ciro Immobile, capitano della Lazio, che in questo momento ha realizzato 6 gol e 1 assist in campionato e 4 gol in Champions League. Un futuro tutto da scrivere quello del capitano biancoceleste, con un contratto in scadenza giugno 2026 e con le sirene arabe pronte a risuonare sul mercato quest'estate.

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha parlato a Sportmediaset in merito al futuro del capitano biancoceleste. In seguito le sue parole:

Agente di Immobile sul suo futuro