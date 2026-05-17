Women Live | Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: Tryggvadottir la sblocca, erroraccio di Durante
Tutto pronto per la 22° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio
Tutto pronto per la 22° giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio
Tutto pronto per l'atto conclusivo della stagione della Lazio Women, che oggi chiude ufficialmente il proprio campionato in Serie A Women Athora.
Con la Juventus ormai certa del terzo posto e della conseguente qualificazione alla prossima Champions League, la Lazio Women si ritrova a fare i conti con un finale di stagione amaro. Le tre sconfitte consecutive con Roma, Inter e Sassuolo hanno compromesso definitivamente la corsa alla massima competizione europea, spegnendo le ambizioni stagionali nel momento decisivo.
Ora la squadra si prepara all'ultima sfida contro la Fiorentina al Viola Park, uno scontro diretto che mette in palio il quarto posto e rappresenta l'ultima occasione per chiudere la stagione con un segnale positivo.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Eiriksdottir. A disposizione: Woldvik, Johansen, Bonfantini, Tortelli, Wijnants, Toniolo, Snerle, Orsi, Bettineschi, Mailia, Bartalini, Curmark. Allenatore: Pablo Pinones Arce
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disposizione: Karresmaa, Bacic, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Matteo Dini (sez. Città di Castello)
Assistenti: Davide Fenzi - Alberto Callovi
IV ufficiale: Marco Stanzani
Operatore F.V.S.: Simone Iuliano
Il live del match tra Fiorentina e Lazio
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34'
Ci prova ancora Goldoni
Altra conclusione di Goldoni, ma anche questa volta il portiere interviene correttamente e nega l'occasione
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30'
Gol della Fiorentina
Viola in vantaggio con Tryggvadottir. Conclusione non complessa da leggere, ma Durante commette un errore elementare: cerca di intervenire sulla sfera, ma le passa sotto le gambe goffamente
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29'
Primo cartellino giallo del match
Ammonita D'Auria dopo una trattenuta ad una giocatrice viola
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18'
Occasione Lazio
Conclusione al limite di Goldoni, il portiere blocca la sfera senza difficoltà
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15'
Scattati 15 minuti sull'orologio
Gara ancora bloccata al Viola Park
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1'
Inizia Fiorentina-Lazio!
Al via l'ultima giornata di campionato: la Lazio è pronta ad affrontare la Fiorentina al Viola Park. Sono le padrone di casa a dare inizio alla sfida