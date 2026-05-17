Women | Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia
Le formazioni ufficiali di Grassadonia e Pablo Pinones-Arce in vista di Fiorentina-Lazio
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 18:00, i due allenatori di Fiorentina e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.
Le undici titolari della Fiorentina
FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Lombardi; Tryggvadottir, Severini, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Eiriksdottir. A disp.: Woldvik, Johansen, Bonfantini, Tortelli, Wijnants, Toniolo, Snerle, Orsi, Bettineschi, Mailia, Bartalini, Curmark. All.: Pablo Pinones Arce
Le formazioni ufficiali della Lazio
LAZIO (3-5-2): Durante; Baltrip-reyes, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Goldoni, Zanoli; Monnecchi, Visentin. A disp.: Karresmaa, Bacic, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Mancini, Frenquellucci, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia