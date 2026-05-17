Sarri: "Il morale della squadra non era dei migliori. Ritorno tifosi? Al di là dei risultati"

Il comandante Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di LSC e Dazn per commentare il risultato del derby della Capitale

L'intervento di Sarri a LSC

Io non direi solo il primo tempo, nei primi minuti del secondo abbiamo avuto palle gol. Abbiamo fatto bene per 60 minuti, non siamo riusciti a riorganizzarci bene dopo le due espulsioni. Abbiamo delle responsabilità sui gol subiti, abbiamo subito la palla senza aggredirla. Con questi saltatori così rischi.

Sicuramente il morale della squadra non era dei migliori, ieri ho visto segnali di ripresa. Oggi hanno avuto un buon approccio della partita, uscire da un primo tempo cosi e essere sotto è pesante. Abbiamo preso un gol su palla ferma, fino al sessantesimo abbiamo fatto una buona partita.

Riconquistare i tifosi è un qualcosa che non so da cosa possa dipendere, noi dobbiamo fare risultati più importanti ma ci sono cose che vanno al di là dei risultati e io e i ragazzi penso che non ci possiamo fare più di tanto. Sicuramente così nel lungo periodo, come ho detto è ingestibile e infattibile.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Sarri a Dazn