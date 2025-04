Lazio-Roma, Romagnoli: "Il gol vuol dire tanto. Bodo? Dobbiamo passare"

La prestazione c'è stata, è mancato il risultato: la Lazio può sorridere a metà, nonostante le diverse occasioni create la partita è terminata soltanto 1-1. Alessio Romagnoli, autore del gol del momentaneo 1-0 ha offerto una grande prova difensiva; al termine del match con la Roma ha parlato così ai microfoni di Dazn.

La parata di Svilar? Me lo son mangiato, credo di aver sbagliato. Rivedendolo potevo far meglio. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, dopo il gol dovevamo far di più, ci siamo abbassati e abbiamo perso le distanza. Dopo il pareggio siamo ripartiti e abbiamo avuto due occasioni grandi. Mi dispiace, queste partite vanno a episodi. Per me il gol vuol dire tanto. Sono tornato perché mi sentivo di tornare a casa, lo volevo, l'ho voluto dopo tanti anni di Milan e l'ho fatto.

Il Bodo/Glimt? Dobbiamo passare il turno e riscattare la brutta figura in Norvegia. Non esiste stanchezza, si dà tutto fino alla fine.

Oggi una gioia a metà per me: il goal bello e significativo ma contava vincere. Dispiace perché abbiamo fatto una buonissima partita. Dopo il goal ci siamo un po’ abbassati. Siamo ripartiti alla fine ma non siamo riusciti a raddoppiare. Oggi la prestazione ci ha dato fiducia, ma noi siamo sempre consapevoli delle nostre potenzialità, cosi come sappiamo di aver fatto una brutta partita giovedì. La settimana prossima dobbiamo dare tutto. Il Bodo è un’ottima squadra, giocano un bel calcio e sono veloci tra le linee. Noi, però, abbiamo il potenziale per fargli male e ribaltarla. È fondamentale passare il turno in Europa. Quando si gioca ogni tre giorni e subentra la stanchezza i calci piazzati diventano fondamentali, noi li abbiamo preparati molto bene.