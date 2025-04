Derby, solo pari all'Olimpico: la corsa Champions si allontana

Nello spettacolo dell'Olimpico in cui entrambe le tifoserie di Lazio e Roma hanno esposto le proprie coreografie a pochi minuti dall'inizio del match e in cui il colpo d'occhio della Curva Nord , nella serata di ieri sera è andato in scena il derby di ritorno terminato 1-1, grazie alle reti di Romagnoli per i biancocelesti e Soulè per i giallorossi.

I portieri: i veri protagonisti del match

In una sfida in cui la squadra di Baroni ha offerto un'ottima prestazione, mettendo in mostra il proprio valore e creare diverse occasioni da goal, i veri protagonisti del match sono stati i portieri di ambedue le squadre. La prestazione di Svilar ha in più occasioni salvato la squadra giallorossi: un muro che ha bloccato la Lazio sui due guizzi di Isaksen e uno di Romagnoli nel primo tempo, blindando il pari anche nel secondo sulla clamorosa occasione di Dia, fino a frenare il tiro di Pedro. Dal canto suo anche Mandas brilla per rendimento ed efficacia: se nella prima frazione non viene mai coinvolto, nella seconda poco può fare sulla traversa-goal di Soulè, mentre si supera con un intervento prodigioso su un colpo di testa di Mancini.

Frenata Champions

L'1-1 è un risultato che non aiuta la Lazio in chiave Champions. Con il pareggio conquistato contro la Roma, i biancocelesti raggiungono quota 56 punti in classifica, a più due dai giallorossi, e a meno tre punti dalla Juventus al quarto posto. La Lazio avrebbe potuto approfittare dell'arresto del Bologna, ora a 57 lunghezze, dopo la sconfitta subita contro un'Atalanta che ha ritrovato una vittoria casalinga dopo poco meno di quattro mesi. In questo scenario sia Lazio che Roma, grazie a questo pareggio, rallentano il sogno Champions.