Bayern è crisi, tre sconfitte consecutive non si registravano da 9 anni

Dopo la sconfitta di oggi nello stadio del Bochum, il Bayern Monaco incassa la terza sconfitta consecutiva nel giro di una settimana: la prima di questo trittico risale alla sfida di alta classifica contro il Bayer Leverkusen di sabato scorso, quando la squadra di Xabi Alonso vinse per 3-0 il big match della 21° giornata di Bundesliga. Mercoledì poi, i bavaresi del Bayern Monaco sono volati a Roma per fare visita alla Lazio nel match valido per la gara di andata degli Ottavi di Finale di Champions League, anche in quest'occasione sono tornati a casa con una sconfitta rifilata dai ragazzi di Maurizio Sarri, che con una grandissima prova di forza hanno sovvertito ogni pronostico. Infine oggi si è disputata la partita del campionato tedesco con il Bochum, attualmente undicesimo in classifica, che ospitava la squadra di Thomas Tuchel, conclusasi per 3-2 in favore dei padroni di casa.

Per il Bayern Monaco tre sconfitte consecutive non si facevano registrare dalla stagione 2014-2015 quando in Bundesliga persero di fila contro Bayer Leverkusen, Augsburg e Friburgo, match valevoli rispettivamente per la 31°, 32° e 33° giornata di Bundesliga. Sulla panchina di quel Bayern Monaco sedeva niente meno che Pep Guardiola ed in quell'annata vinse il campionato, sempre in quella stagione si registra il famoso 1-7 ai danni della Roma nel match di andata dei gironi di Champions League disputata all'Olimpico.

Tuchel al momento è confermato sulla panchina bavarese anche se inevitabilmente aumentano le pressioni nei confronti del tecnico, chiamato ad invertire la rotta per salvare la stagione ed il suo incarico, si gioca tutto nelle prossime settimane con il Bayern che nella prossima giornata di Bundesliga ospiterà il Lipsia, poi andrà a trovare il Friburgo ed infine ospiterà il 5 marzo gli uomini di Maurizio Sarri nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.