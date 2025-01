È già vigilia della 21° giornata di Serie A con Roma e Genoa che domani daranno il via al secondo turno di partite valide per il girone di ritorno. Ieri si sono conclusi i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa con il calcio italiano che non si ferma mai e si preannuncia un nuovo tour de force per le quadre impegnate in Europa con le competizioni internazionali che riprenderanno prossima settimana.

Intanto l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 21° giornata di Serie A.

Il fischietto che dirigerà Hellas Verona-Lazio

La Lazio sarà impegnata domenica alle 18:00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona contro la squadra di Paolo Zanetti, entrambe le compagini sono alla ricerca dei tre punti: la Lazio per riprendere la sua corsa, l'Hellas Verona per uscire dalle sabbie mobili. L'arbitro della gara sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Garzelli; il IV uomo sarà Rutella. Al monitor da Lissone ci saranno Abisso (VAR) e Paterna (AVAR).

