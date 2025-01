Jannik Sinner supera Schoolkate e vola al terzo turno degli Australian Open 2025: gli HIGHLIGHTS

Jannik Sinner conquista il terzo turno degli Australian Open 2025, superando il tennista australiano Tristan Schoolkate in quattro set (4-6, 6-4, 6-1, 6-3). Dopo un primo set complicato, in cui il giovane di casa ha messo in difficoltà l'azzurro con un gioco aggressivo e preciso, Sinner ha trovato il ritmo per dominare i successivi parziali.

Un inizio difficile per Sinner: Schoolkate sorprende nel primo set

Nel primo set, Schoolkate è riuscito a sorprendere con colpi profondi e una tenacia che ha lasciato poco spazio al numero 4 del mondo. Tuttavia, Sinner ha mostrato la sua classe e capacità di adattarsi, alzando il livello nei momenti decisivi del secondo set. Da lì in poi, l'italiano ha preso in mano la partita, riducendo gli errori e sfruttando le sue accelerazioni da fondo campo.

Sinner avanza agli Australian Open: ora sfida contro Giron

Con questa vittoria, Sinner si prepara ora ad affrontare lo statunitense Marcos Giron, che ha raggiunto il terzo turno dopo una prestazione solida contro il tedesco Otte. Il prossimo match rappresenta una nuova sfida per il campione altoatesino, che punta a proseguire la sua corsa nello Slam australiano.

Non solo Sinner: successi anche per Lorenzo Sonego, che ha battuto il brasiliano Fonseca in tre set, e per Lorenzo Musetti, che si è imposto contro Denis Shapovalov. Nulla da fare invece per Matteo Berrettini, eliminato da Holger Rune.

Nella pagina successiva guarda gli highlights