Women Live | Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1: termina il match

Tutto pronto per la nuova giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la nuova giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la settima giornata di campionato per la Lazio Women di mister Grassadonia, atteso alle ore 18:00 dalla Fiorentina. Dopo l'avvio complicato di stagione, le biancocelesti sono chiamate ancora una volta a cambiare la rotta e ricercare la prima vittoria stagionale. In attesa del match, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali.

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Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Fiskerstrand; Bergsvand, Filangeri, Van Der Zanden, Johansen, Cortes, Severini, Bredgaard, Tryggvadottir, Hurtig, Omarsdottir. A disp.: Bettineschi, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, CHerubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Pinones Arce

LAZIO (3-5-2): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini; Portales, Le Mouel, Martin, Sciabica, Zanoli; Ngueleu, Camacho. A disp.: Cetinja, Holmstrøm, Masu, Castiello, Longobardi, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)

Assistenti: Steven La Regina - Yassine El Hamdaoui

IV ufficiale: Luca Pasqualini

Operatore F.V.S.: Filippo Balducci

Il live del match tra Fiorentina e Lazio

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    96'
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    Termina la partita

    La Lazio perde sul campo della Fiorentina per 2-1

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    94'
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    Ammonizione Fiorentina

    Cartellino giallo per Hurtig, fallo tattico che evita la ripartenza

  • whistle
    90'
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    Tempo di recupero

    Decretati 6 minuti di recupero

  • yellow_card
    88'
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    Ammonizione Lazio

    Cartellino giallo per Castiello, intervento scomposto e in ritardo

  • substitution
    84'
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    Sostituzioni Lazio

    Fuori: Zanoli, Zannini

    Dentro: Masu, Visentin

  • substitution
    84'
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    Sostituzioni Fiorentina

    Fuori: Cortes, Omarsdottir

    Dentro: Orsi, Cerrato

  • whistle
    79'
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    NESSUN RIGORE

    Dopo il check al monitor l'arbitro non assegna alcun penalty alla Fiorentina confermando la decisione di campo

  • whistle
    77'
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    Arbitro al FVS

    Direttore di gara richiamato al monitor per un possibile calcio di rigore in favore delle padroni di casa

  • shot_saved
    77'
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    Occasione Fiorentina

    Ancora Severini, bella parata di Freeman che devia in corner

  • goal
    75'
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    Gol confermato

    Dopo il check al FVS, l'arbitro conferma il gol. Fiorentina di nuovo in vantaggio

  • goal
    73'
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    Gol Fiorentina

    Severini riporta in vantaggio le Viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo

  • goal
    58'
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    GOOOAL DELLA LAZIO

    Camacho pareggia i conti

  • whistle
    53'
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    Occasione Viola

    Tryggvadottir  a un passo dal gol

  • whistle
    45'
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • whistle
    45'
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco

  • goal
    38'
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    Gol della Fiorentina

    Tiro-cross di Severini che porta avanti la Viola

  • yellow_card
    24'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Sciabica

  • match_started
    17'
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    Ancora Fiorentina

    Conclusione alta di Severini

  • match_started
    14'
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    Occasione Fiorentina

    Bredgaard prova il tiro, ma Freeman blocca la sfera

  • match_started
    8'
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    Palo della Fiorentina

    Grande occasione della Viola per andare in vantaggio, ma è il palo a negare la prima occasione della sfida

  • match_started
    1'
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    Inizia Fiorentina-Lazio!

    Squadre in campo per la settima giornata di campionato. Il direttore di gara dà inizio al match

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