Women Live | Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1: termina il match

Tutto pronto per la settima giornata di campionato per la Lazio Women di mister Grassadonia, atteso alle ore 18:00 dalla Fiorentina. Dopo l'avvio complicato di stagione, le biancocelesti sono chiamate ancora una volta a cambiare la rotta e ricercare la prima vittoria stagionale. In attesa del match, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Fiskerstrand; Bergsvand, Filangeri, Van Der Zanden, Johansen, Cortes, Severini, Bredgaard, Tryggvadottir, Hurtig, Omarsdottir. A disp.: Bettineschi, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, CHerubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Pinones Arce

LAZIO (3-5-2): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini; Portales, Le Mouel, Martin, Sciabica, Zanoli; Ngueleu, Camacho. A disp.: Cetinja, Holmstrøm, Masu, Castiello, Longobardi, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

La designazione arbitrale

Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)

Assistenti: Steven La Regina - Yassine El Hamdaoui

IV ufficiale: Luca Pasqualini

Operatore F.V.S.: Filippo Balducci

Il live del match tra Fiorentina e Lazio