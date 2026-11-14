Women Live | Serie A, Fiorentina-Lazio 2-1: termina il match
Tutto pronto per la nuova giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio
Tutto pronto per la nuova giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Fiorentina e Lazio
Tutto pronto per la settima giornata di campionato per la Lazio Women di mister Grassadonia, atteso alle ore 18:00 dalla Fiorentina. Dopo l'avvio complicato di stagione, le biancocelesti sono chiamate ancora una volta a cambiare la rotta e ricercare la prima vittoria stagionale. In attesa del match, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA: Fiskerstrand; Bergsvand, Filangeri, Van Der Zanden, Johansen, Cortes, Severini, Bredgaard, Tryggvadottir, Hurtig, Omarsdottir. A disp.: Bettineschi, Woldvik, Chacon, Lombardi, Orsi, CHerubini, Bartalini, Cerrato. All.: Pablo Pinones Arce
LAZIO (3-5-2): Freeman; Consolini, Connolly, Zannini; Portales, Le Mouel, Martin, Sciabica, Zanoli; Ngueleu, Camacho. A disp.: Cetinja, Holmstrøm, Masu, Castiello, Longobardi, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia
La designazione arbitrale
Arbitro: Matteo Dini (Città di Castello)
Assistenti: Steven La Regina - Yassine El Hamdaoui
IV ufficiale: Luca Pasqualini
Operatore F.V.S.: Filippo Balducci
Il live del match tra Fiorentina e Lazio
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Termina la partita
La Lazio perde sul campo della Fiorentina per 2-1
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Ammonizione Fiorentina
Cartellino giallo per Hurtig, fallo tattico che evita la ripartenza
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Tempo di recupero
Decretati 6 minuti di recupero
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Ammonizione Lazio
Cartellino giallo per Castiello, intervento scomposto e in ritardo
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Sostituzioni Lazio
Fuori: Zanoli, Zannini
Dentro: Masu, Visentin
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Sostituzioni Fiorentina
Fuori: Cortes, Omarsdottir
Dentro: Orsi, Cerrato
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NESSUN RIGORE
Dopo il check al monitor l'arbitro non assegna alcun penalty alla Fiorentina confermando la decisione di campo
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Arbitro al FVS
Direttore di gara richiamato al monitor per un possibile calcio di rigore in favore delle padroni di casa
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Occasione Fiorentina
Ancora Severini, bella parata di Freeman che devia in corner
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Gol confermato
Dopo il check al FVS, l'arbitro conferma il gol. Fiorentina di nuovo in vantaggio
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Gol Fiorentina
Severini riporta in vantaggio le Viola sugli sviluppi di un calcio d'angolo
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GOOOAL DELLA LAZIO
Camacho pareggia i conti
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Occasione Viola
Tryggvadottir a un passo dal gol
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Inizio secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco
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Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco
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Gol della Fiorentina
Tiro-cross di Severini che porta avanti la Viola
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Cartellino giallo
Ammonita Sciabica
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Ancora Fiorentina
Conclusione alta di Severini
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Occasione Fiorentina
Bredgaard prova il tiro, ma Freeman blocca la sfera
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Palo della Fiorentina
Grande occasione della Viola per andare in vantaggio, ma è il palo a negare la prima occasione della sfida
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Inizia Fiorentina-Lazio!
Squadre in campo per la settima giornata di campionato. Il direttore di gara dà inizio al match