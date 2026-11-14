Lazio da scudetto, parla Veron: “Primato meritato, ecco chi mi entusiasma"

Juan Sebastian Veron non ha dubbi. In un'intervista rilasciata a SportWeek, la leggenda biancoceleste e attuale presidente dell'Estudiantes ha esaltato la squadra di Gattuso, attualmente prima in Serie A, caricando l'ambiente in vista della lotta per il tricolore.

La Lazio può credere nello scudetto?

Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio? Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po' di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide.

Veron incorona Frattesi