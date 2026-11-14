Lazio da scudetto, parla Veron: “Primato meritato, ecco chi mi entusiasma"
Dalle ambizioni tricolori agli elogi per il centrocampista azzurro: le parole di Juan Sebastian Veron sul momento d'oro della Lazio.
Juan Sebastian Veron non ha dubbi. In un'intervista rilasciata a SportWeek, la leggenda biancoceleste e attuale presidente dell'Estudiantes ha esaltato la squadra di Gattuso, attualmente prima in Serie A, caricando l'ambiente in vista della lotta per il tricolore.
La Lazio può credere nello scudetto?
Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio? Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po' di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide.
Veron incorona Frattesi
Chi mi entusiasma di più? Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d'inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio.