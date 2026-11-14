Maradona jr su Napoli-Lazio: «i ritiri non servono veramente a nulla»

Dopo l’1-1 tra Napoli e Lazio, Diego Armando Maradona junior ha criticato l’avvio degli azzurri e messo in discussione l’utilità dei ritiri. Intervenuto ai microfoni di Tele A, l’ex calciatore ha rivolto un giudizio severo soprattutto al primo tempo, soffermandosi sull’approccio alla gara e sulle ripartenze concesse ai biancocelesti.

I primi 15 minuti del Napoli contro la Lazio

Maradona junior ha descritto così l’inizio della partita: «Credo che i primi 15 minuti del Napoli contro la Lazio siano stati terrificanti. La Lazio ci ha messo seriamente alle corde. Poi pian piano il fatto di non prendere gol ci ha dato fiducia e abbiamo iniziato a giochicchiare».

Nel suo giudizio, dunque, la Lazio ha messo in difficoltà il Napoli fin dalle prime battute. La squadra azzurra ha evitato di subire gol in quella fase e, secondo Maradona junior, ha trovato gradualmente più fiducia.

La fiducia ritrovata senza subire gol

L’ex calciatore ha distinto l’avvio, definito terrificante, dai minuti successivi. Pur riconoscendo che il Napoli abbia cominciato a giocare dopo aver resistito alla pressione iniziale, ha scelto il verbo giochicchiare per descrivere quella fase della prestazione.

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