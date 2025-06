Torino-Baroni: l’ex Lazio favorito per la panchina granata

Come riportato su Tweet da Gianluca Di Marzio, il Torino fa passi avanti per Marco Baroni. Il primo contatto tra le parti è stato positivo, e nei prossimi giorni sono attesi nuovi incontri per approfondire il discorso. Attualmente, l’ex allenatore della Lazio è considerato il grande favorito per guidare la squadra nella stagione 2025/2026.

Filtra ottimismo dal club: la chiusura può arrivare

Dopo l’esonero ufficiale dalla panchina biancoceleste, Baroni è alla ricerca di una nuova avventura in Serie A, e il Torino sembra intenzionato a puntare su di lui. All’interno del club filtra ottimismo: ci sono tutti i presupposti per arrivare alla chiusura della trattativa. I contatti tra il tecnico e la società granata proseguono con toni positivi, e i prossimi colloqui potrebbero rivelarsi decisivi per la fumata bianca.

Fraioli

Il Tweet di Gianluca Di Marzio