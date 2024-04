Orsi: "Sarà un derby incerto, alla Lazio mancano giocatori importanti, invece alla Roma..."

Si avvicina la vigilia del derby della capitale, con De Rossi e Tudor che presenteranno la partita domani in conferenza stampa. Una gara molto incerta visto il cambio di panchine avvenuto in questa stagione e un assetto tattico ancora da capire per i ragazzi di Tudor. La Roma di De Rossi che vorrà riscattarsi dopo il pareggio avvenuto contro il Lecce, una Lazio che invece dal canto suo, dopo l'ottimo esordio in campionato di sabato scorso viene dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia proprio contro la Juventus per 2-0. Intervenuto a Radio Radio, l'ex biancoceleste Fernando Orsi si è espresso su quello che sarà il derby di sabato alle 18:00.

Fernando Orsi con la maglia della Lazio

Queste le parole di Fernando Orsi sul derby: