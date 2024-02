PAGELLE PRIMAVERA 1 - Sardo salva la Lazio. Ruggeri il migliore in difesa

Renzetti 5 - Sul primo gol la non correttezza del suo posizionamento va a braccetto con la prodezza compiuta dall'attaccante. Nel secondo gol è tutto il reparto a farsi trovare impreparato. La partita è compromessa con 2 uscite molto rischiose in cui rischia un pasticcio solo sfiorato.

Bordon 5 - Cerca sicurezza, ma diverse volte va in difficoltà. Fatica ad adattarsi alla difesa a tre. Il ritorno a centrocampo non lo vede dare una svolta alla partita. Dal 69' Di Tommaso 6.

Dutu 5,5 - Non inizia bene, ma poi si riprende fornendo una buona prestazione. Si conquista anche un calcio di rigore, ma solo idealmente. Sul campo non gli viene infatti fischiato un rigore netto.

Ruggeri 6 -Tenta qualche uscita di carattere e cerca puntualmente l'anticipo. La sicurezza con cui gioca il pallone ogni volta permette di tenere bassa la tensione. Il migliore in difesa.

Zazza 5,5 - Discreta partita di contenimento. Ha tentato qualche lancio in area e a livello difensivo non è stato impegnato troppo.

Sardo 8 - All'avvio è uno dei più attivi tra i suoi. Poi partecipa alla pausa collettiva della squadra in cui la Lazio subisce due gol. Ma è ancora lui ad accendere la luce, con un'ottima propensione in solitaria condita dal gol. La doppietta è la ciliegina sulla torta. Anche oggi il migliore.

Coulibaly 6 - Buona la gestione del pallone e la solidità messa in campo, tanto da vertice basso con il modulo di partenza quanto da mezzala dopo il ritorno alla difesa a 4. Buona pedina tornata a disposizione in modo fisso per Sanderra.

Cappelli SV. Dal 14' Cuzzarella 5- Ci si aspettava qualcosa in più: chiamato a prender parte alla gara a causa dell'infortunio del calciatore sostituito, non riesce ad imporsi. Non a caso arriva nuovamente un cambio in quella posizione. Dal 69' Kone SV.

Milani 5,5 - La sua arma migliore, i cross, oggi non assumono un ruolo focale. E' uno dei giocatori meglio gratificati dalla difesa a tre, ma quest'oggi non è sembrato così.

Di Gianni 5 - Pochi palloni a disposizione e nessuna occasione creata. L'unica palla a disposizione la sciupa malamente in area. Dal 69' Sulejmani 6.

Sana Fernandes 6 - Tenta qualche guizzo, ma non riesce ad affondare. Da una punizione battuta nasce il gol del 2-2.



ALL. Sanderra 5.5 - Buona la reazione dopo lo 0-2, ma si percepisce un po’ di confusione con i cambi e il passaggio da difesa a 3 a difesa a 4.