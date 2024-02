Primavera 1 | Lazio-Fiorentina, Ruggeri nel post: "Approccio sbagliato, ma meriavamo di più. Il rigore non dato ci penalizza"

Al termine della sfida tra Lazio Primavera e Fiorentina, conclsusiasi con il risultato di 2-2, il difensore biancoceleste Fabio Andrea Ruggeri ha commentato il pareggio esprimendosi anche sul rigore non concesso nei minuti finali.

Queste le sue parole:

“Meritavamo qualcosa in più, ma dobbiamo limitare questi approcci sbagliati. Nei primi minuti non eravamo neanche partiti male, poi col lungo andare siamo riusciti a dare qualcosa in più. Forse ci troviamo meglio più a 4 in difesa, ma comunque anche a 3 riusciamo ad esprimere il nostro gioco in modo brillante. Rigore? Non è il primo che non danno, a Torino con la Juventus è accaduto lo stesso. Ci ritroviamo penalizzati da questi episodi. A livello di spogliatoio stiamo bene, sappiamo che per arrivare alle alte posizioni serve qualcosa in più. Adesso dobbiamo riazzerare la testa e cercare di passare il turno in coppa Italia per poi affrontare il prossimo turno di campionato.”