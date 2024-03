LAZIO-UDINESE | Le formazioni ufficiali

Manca sempre meno all'avvio di Lazio-Udinese, partita che chiuderà la 28esima giornata di Serie A. La Lazio arriva ad affrontare la compagine friulana dopo due sconfitte dolorose, in Champions League contro il Bayern Monaco ed in campionato contro il Milan - con grande protagonista l'arbitraggio del direttore di gara Di Bello -. La sfida di oggi è decisiva per mantenere viva la rincorsa sul quarto posto, distante ben undici lunghezze. L'approccio alla gara dovra essere fondamentale, ecco dunque a chi si affida Mister Sarri:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri

Cioffi si affida invece a questo undici iniziale:

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All: Cioffi