Lazio-Udinese | Martusciello:"La squadra non dovrà rendere la squalifica di Sarri pesante"

Martusciello si presenta del pre partita ai microfoni di Dazn vista la squalifica presa da Maurizio Sarri nell'ultima partita di Serie A:

Il morale dopo la sconfitta di Monaco:

Siamo consapevoli di aver fatto un viaggio abbastanza importante, bello per certi versi. Non c'è rammarico sicuramente per la partita di ritorno, un po' per l'andata dove si poteva sfruttare meglio alcune occasioni. Si è giocato con una squadra particolarmente forte sono Siamo consapevoli che i ragazzi hanno fatto tutto quello che era possibile dispiace per il mancato passaggio del turno.