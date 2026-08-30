2° Serie A Live | Lazio-Genoa 1-0: termina il match

Tutto pronto per la prima giornata di Serie A: segui il live tra Lazio e Genoa

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la prima giornata di Serie A: segui il live tra Lazio e Genoa

Ginevra Sforza /

Archiviata la prima giornata, la Lazio è pronta a ospitare la prima gara casalinga della stagione. Alle 20:45, la squadra di Gattuso si prepara a sfidare il Genoa di Daniele De Rossi in un'Olimpico che si prospetta sempre più semivuoto, considerando anche il divieto di trasferta per i tifosi del Grifone. 

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Pinamonti, Isaksen, Romagnoli, Noslin, Belahyane, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Norton-Cuffy; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Amorim, Messias, Meichtry, havel, Osmajic, Sabelli, Puczka, Otoa, Wiafe, Doucourè, Vaz. Allenatore: De Rossi 

La designazione arbitrale

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Mastrodonato - Fontani

IV ufficiale: Mariani

VAR: Abisso

AVAR: Cosso

Il live del match tra Lazio e Genoa

  • 95'
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    Triplice fischio!

    È finita all'Olimpico. Ancora decisivo Frattesi che regala alla Lazio altri tre punti 

  • 95'
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    Scintille in campo

    Discussione in campo tra Amorin e Zaccagni, che ricevono entrambi il cartellino giallo da Feliciani

  • 93'
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    Parata provvidenziale di Mandas

    Sul colpo di testa di Frendrup Mandas si fa trovare pronto e spazza l'occasione degli ospiti

  • 91'
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    Mandas nega l'occasione al Genoa sul tiro di Meichtry 

  • 90'
    whistle
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    Recupero secondo tempo

    Cinque minuti al termine della sfida

  • 87'
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    Pinamonti a un passo dal gol

    Giocata da vero attaccante per il neo acquisto biancoceleste 

  • 83'
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    Occasione Genoa

    Ci prova Norton Cuffy, ma la conclusione finisce alta, direttamente in curva

  • 80'
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    Cambi per la Lazio, debutto ufficiale per Pinamonti

    IN Pinamonti e Lazzari OUT Dia e Floriani Mussolini 

  • 79'
    whistle
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    Pericoloso Meichtry

    Prima palla giocata di Meichtry che si rende da subito pericoloso, ma sbaglia davanti porta 

  • 77'
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    Cambi per De Rossi

    IN Amorim e Meichtry OUT Vasquez e Balzanzi

  • 75'
    whistle
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    Doekhi sfiora il 2-0

    A tu per tu con il portiere a rendersi pericoloso è Doekhi, ma si divora il raddoppio e la cobslusione termine sopra la traversa

  • 70'
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    Hydration break

    Secondo cooling break del match

  • 67'
    whistle
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    Occasione della Lazio

    Destro di Mattia Zaccagni poco sopra la traversa

  • 65'
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    Doppio cambio per la Lazio

    IN Isaksen e Pedraza OUT Cancellieri e Tavares

  • 60'
    whistle
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    Occasione Lazio

    Sinistro alto di Cancellieri 

  • 57'
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    Cambio per il Genoa

    IN Messias OUT Sow

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Si torna in campo dopo l'intervallo. Nessun cambio per Lazio e Genoa

  • 45'
    whistle
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    Fine primo tempo

    Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Genoa

  • 44'
    whistle
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    Tavares sfiora il gol

    Altra intesa tra Farttesi e Tavares. Questa volta a crossare è il centrocampista, con il terzino pronto in area a colpire di testa, tuttavia la conclusione sfiora il palo e finisce fuori. Altra buona azione da parte dei padroni di casa

  • 39'
    whistle
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    Problemi al polpaccio destro per Rovella

    Secondo quanto raccolto da Dazn, Rovella avrebbe subito un fastidio al polpaccio destro, scongiurando una ricaduta per la pubalgia

  • 36'
    whistle
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    Cambio forzato per Gattuso

    IN Belahyane OUT Rovella

  • 35'
    whistle
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    Problemi per Rovella

    Altra tegola per il tecnico: Rovella si ferma da solo e si accascia a terra. Staff medico subentrato. Si scalda Belahyane

  • 35'
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    Cartellino giallo

    Ammonito De Rossi

  • 32'
    whistle
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    Ci prova Tavares

    Tavares si mette ancora in proprio e tenta il tiro da fuori area, conclusione sopra la traversa

  • 26'
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    Hydration break

    Primo cooling break del match

  • 25'
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    GOOOOOALLLL DELLA LAZIO

    Ancora Davide Frattesi. Grazie allo splendido assist servito da Nuno Tavares, il nuovo numero 16 si inserisce in area e firma di prima intenzione la sua seconda rete in biancoceleste 

  • 24'
    whistle
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    Dia si gira per Frattesi, ma il difensore del Genoa chiude e nega l'occasione ad una Lazio aggressiva prima metà del primo tempo

  • 14'
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    Cartellino giallo

    Ammonito Ostigard per un fallo ai danni di Dia

  • 11'
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    Doekhi spizza di testa

    Il nuovo difensore non riesce a impattare bene il pallone e non centra lo specchio della porta. Prima timida occasione per la Lazio

  • 10'
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    Primo angolo per la Lazio

    Tavares cerca il traversone, ma Baldanzi chiude in angolo

  • 1'
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    Inizia Lazio-Genoa!

    Si parte allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda giornata di campionato tra Lazio e Genoa! Primo possesso dei padroni di casa

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: spazio a Dia e Isaksen in avanti. Frattesi dal 1’
Idea Gudmundsson, Moretto: "La Lazio ci sta provando. Contatti in giornata"