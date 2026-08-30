2° Serie A Live | Lazio-Genoa 1-0: termina il match
Tutto pronto per la prima giornata di Serie A: segui il live tra Lazio e Genoa
Tutto pronto per la prima giornata di Serie A: segui il live tra Lazio e Genoa
Archiviata la prima giornata, la Lazio è pronta a ospitare la prima gara casalinga della stagione. Alle 20:45, la squadra di Gattuso si prepara a sfidare il Genoa di Daniele De Rossi in un'Olimpico che si prospetta sempre più semivuoto, considerando anche il divieto di trasferta per i tifosi del Grifone.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Motta, Renzetti, Pinamonti, Isaksen, Romagnoli, Noslin, Belahyane, Pedraza, Przyborek, Lazzari, R. Bordon, Sutalo, Serra, Farcomeni. Allenatore: Gattuso
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Norton-Cuffy; Baldanzi, Vitinha; Colombo. A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Amorim, Messias, Meichtry, havel, Osmajic, Sabelli, Puczka, Otoa, Wiafe, Doucourè, Vaz. Allenatore: De Rossi
La designazione arbitrale
Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)
Assistenti: Mastrodonato - Fontani
IV ufficiale: Mariani
VAR: Abisso
AVAR: Cosso
Il live del match tra Lazio e Genoa
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95'
Triplice fischio!
È finita all'Olimpico. Ancora decisivo Frattesi che regala alla Lazio altri tre punti
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95'
Scintille in campo
Discussione in campo tra Amorin e Zaccagni, che ricevono entrambi il cartellino giallo da Feliciani
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93'
Parata provvidenziale di Mandas
Sul colpo di testa di Frendrup Mandas si fa trovare pronto e spazza l'occasione degli ospiti
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91'
Mandas nega l'occasione al Genoa sul tiro di Meichtry
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90'
Recupero secondo tempo
Cinque minuti al termine della sfida
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87'
Pinamonti a un passo dal gol
Giocata da vero attaccante per il neo acquisto biancoceleste
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83'
Occasione Genoa
Ci prova Norton Cuffy, ma la conclusione finisce alta, direttamente in curva
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80'
Cambi per la Lazio, debutto ufficiale per Pinamonti
IN Pinamonti e Lazzari OUT Dia e Floriani Mussolini
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79'
Pericoloso Meichtry
Prima palla giocata di Meichtry che si rende da subito pericoloso, ma sbaglia davanti porta
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77'
Cambi per De Rossi
IN Amorim e Meichtry OUT Vasquez e Balzanzi
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75'
Doekhi sfiora il 2-0
A tu per tu con il portiere a rendersi pericoloso è Doekhi, ma si divora il raddoppio e la cobslusione termine sopra la traversa
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70'
Hydration break
Secondo cooling break del match
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67'
Occasione della Lazio
Destro di Mattia Zaccagni poco sopra la traversa
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65'
Doppio cambio per la Lazio
IN Isaksen e Pedraza OUT Cancellieri e Tavares
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60'
Occasione Lazio
Sinistro alto di Cancellieri
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57'
Cambio per il Genoa
IN Messias OUT Sow
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45'
Inizio secondo tempo
Si torna in campo dopo l'intervallo. Nessun cambio per Lazio e Genoa
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45'
Fine primo tempo
Termina la prima frazione di gioco tra Lazio e Genoa
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44'
Tavares sfiora il gol
Altra intesa tra Farttesi e Tavares. Questa volta a crossare è il centrocampista, con il terzino pronto in area a colpire di testa, tuttavia la conclusione sfiora il palo e finisce fuori. Altra buona azione da parte dei padroni di casa
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39'
Problemi al polpaccio destro per Rovella
Secondo quanto raccolto da Dazn, Rovella avrebbe subito un fastidio al polpaccio destro, scongiurando una ricaduta per la pubalgia
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36'
Cambio forzato per Gattuso
IN Belahyane OUT Rovella
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35'
Problemi per Rovella
Altra tegola per il tecnico: Rovella si ferma da solo e si accascia a terra. Staff medico subentrato. Si scalda Belahyane
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35'
Cartellino giallo
Ammonito De Rossi
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32'
Ci prova Tavares
Tavares si mette ancora in proprio e tenta il tiro da fuori area, conclusione sopra la traversa
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26'
Hydration break
Primo cooling break del match
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25'
GOOOOOALLLL DELLA LAZIO
Ancora Davide Frattesi. Grazie allo splendido assist servito da Nuno Tavares, il nuovo numero 16 si inserisce in area e firma di prima intenzione la sua seconda rete in biancoceleste
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24'
Dia si gira per Frattesi, ma il difensore del Genoa chiude e nega l'occasione ad una Lazio aggressiva prima metà del primo tempo
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14'
Cartellino giallo
Ammonito Ostigard per un fallo ai danni di Dia
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11'
Doekhi spizza di testa
Il nuovo difensore non riesce a impattare bene il pallone e non centra lo specchio della porta. Prima timida occasione per la Lazio
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10'
Primo angolo per la Lazio
Tavares cerca il traversone, ma Baldanzi chiude in angolo
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1'
Inizia Lazio-Genoa!
Si parte allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda giornata di campionato tra Lazio e Genoa! Primo possesso dei padroni di casa