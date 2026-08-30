Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: spazio a Dia e Isaksen in avanti. Frattesi dal 1’

Dopo il disastro in Coppa Italia e la vittoria sul campo del Bologna alla prima di campionato, la Lazio di Gennaro Gattuso è in cerca di risposte. Questa sera ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico, reduce dalla sconfitta contro il Napoli. I biancocelesti devono far fronte alle prime defezioni con gli infortuni di Dele-Bashiru e Marusic rimediato al Dall’Ara.

La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Gattuso

La probabile formazione del Genoa

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi