Le probabili formazioni di Lazio-Genoa: spazio a Dia e Isaksen in avanti. Frattesi dal 1’

Le probabili scelte dal 1’ di Gennaro Gattuso e Daniele De Rossi per Lazio-Genoa di questa sera

Beniamino Civitelli /
Frattesi
(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball

Dopo il disastro in Coppa Italia e la vittoria sul campo del Bologna alla prima di campionato, la Lazio di Gennaro Gattuso è in cerca di risposte. Questa sera ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico, reduce dalla sconfitta contro il Napoli. I biancocelesti devono far fronte alle prime defezioni con gli infortuni di Dele-Bashiru e Marusic rimediato al Dall’Ara.

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La probabile formazione della Lazio

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All.: Gattuso

La probabile formazione del Genoa

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Amorim, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All.: De Rossi 

 

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