Aria di addio tra Baroni e la Lazio: la situazione

Come riportato sulla pagina ufficiale di Gianluca Di Marzio, la Lazio e Marco Baroni si avviano verso una separazione. Secondo le indiscrezioni raccolte da Matteo Petrucci di Sky Sport, la società biancoceleste avrebbe deciso di non proseguire il rapporto con l’allenatore toscano, arrivato sulla panchina laziale con il compito di rilanciare la squadra dopo una stagione precedente altrettanto complicata.

Baroni - IPA



Nessuna competizione europea per la Lazio

Il mancato raggiungimento di un posto nelle coppe europee sarebbe stato il fattore determinante nella scelta del club, che punta ora a un cambio di rotta in vista della prossima stagione. L’uscita dalla corsa all’Europa, unita a prestazioni altalenanti e a una certa difficoltà nel dare un’identità precisa al gioco della squadra, avrebbe convinto la dirigenza a non rinnovare la fiducia a Baroni.

Baroni e la Lazio

Nonostante l’impegno mostrato e alcune buone prestazioni in momenti chiave del campionato, l’avventura dell’ex allenatore di Lecce e Benevento alla guida della Lazio sembra dunque destinata a concludersi prematuramente. L’obiettivo resta quello di costruire una squadra competitiva e in grado di tornare stabilmente in Europa, obiettivo minimo per una società con la storia e le ambizioni della Lazio.