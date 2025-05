Lecce, vittoria storica in casa della Lazio dopo 14 anni

Il Lecce ha finalmente interrotto un lungo digiuno di successi in trasferta contro la Lazio in Serie A. I salentini non vincevano all’Olimpico dal 9 gennaio 2011, quando, sotto la guida di Luigi De Canio, si imposero con il punteggio di 2-1.

Anni difficili nei confronti diretti a Roma

Da quella data, il bilancio in casa della Lazio era tutt’altro che favorevole per i giallorossi: due pareggi e due sconfitte nelle successive quattro sfide giocate nella Capitale. Un tabù difficile da abbattere, anche per via del valore dell’avversario e della difficoltà ambientale dello stadio Olimpico.

Il significato di questo successo

La nuova affermazione a Roma non rappresenta solo un risultato statistico, ma anche un segnale importante per la crescita del Lecce. Una vittoria che ha sicuramente dato fiducia alla squadra e alla tifoseria. Spezza una maledizione lunga quattordici anni e fa gioire i propri tifosi in questo finale di campionato.