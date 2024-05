SERIE A | Lazio-Sassuolo, l'ultima della stagione all'Olimpico: i numeri contro i neroverdi

Si avvicina sempre di più la conclusione della stagione. Quest'oggi infatti, con la sfida tra Cagliari e Fiorentina, prenderà il via l'ultima giornata del campionato di Serie A. La Lazio, in questo 38esimo turno, scenderà in campo tra le mura amiche, allo Stadio Olimpico di Roma. Domenica sera infatti, alle 20:45, la squadra di Igor Tudor affronterà il Sassuolo, già matematicamente retrocesso in Serie B. I biancocelesti invece, avranno l'obiettivo di centrare matematicamente la qualificazione all'Europa League.

Lazio, i numeri allo Stadio Olimpico di Roma contro il Sassuolo

Come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, Sslazio.it, sono dieci i precedenti tra Lazio e Sassuolo disputati nella Capitale e, proprio quest'ultimi, sono a favore dei biancocelesti. In sette occasioni infatti sono arrivati i tre punti per la Lazio, con l'ultimo successo che risale proprio all'anno scorso, maggio 2023, grazie al 2-0 firmato Felipe Anderson-Basic.

Completano i numeri un pareggio e due sconfitte. Il segno “X” risale al 2-2 dell'Olimpico datato aprile 2019, mentre la vittoria del Sassuolo più recente è arrivata poco meno di quattro anni fa, con l'1-2 del luglio 2020. Anche il numero di gol realizzati nei precedenti tra Lazio e Sassuolo sorride ai biancocelesti, con 23 reti realizzate contro le 14 della squadra neroverde.

Lazio-Sassuolo, numeri e precedenti totali tra biancocelesti e neroverdi

Considerando i precedenti totali tra Lazio e Sassuolo, non solo quelli all'Olimpico, il dato degli incontri sale a 21, suddiviso in: 13 vittorie da parte della Lazio, 3 pareggi e 5 vittorie da parte del Sassuolo.

L'ultimo successo biancoceleste risale alla sfida d'andata del campionato in corso, con lo 0-2 datato ottobre 2023. L'ultima vittoria del Sassuolo contro la Lazio invece risale a poco meno di tre anni fa, con il 2-1 interno che risale al dicembre del 2021.

Il numeri di reti realizzate tra le due squadre vede i biancocelesti avanti, con 42 gol contro i 25 dei neroverdi, mentre le vittorie con più gol di scarto in casa sono il 6-1 biancoceleste del 2017, mentre per il Sassuolo lo 0-2 del 2016.