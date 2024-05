Serie A | Lazio-Sassuolo, ecco quando si gioca: data e orario

Con il pareggio di ieri contro l'Inter, si sono definitivamente spente le speranze Champions per la Lazio. C'è però da blindare il settimo posto per i biancocelesti, che vale l'Europa League. Nell'ultima giornata di campionato, la Lazio di Tudor dovrà vedersela in casa contro il Sassuolo già retrocesso. Quest'oggi la Serie A ha pubblicato l'elenco completo della 38esima giornata di campionato. Ecco data e orario di Lazio-Sassuolo

Lazio-Sassuolo, quando si gioca?

La gara tra Lazio e Sassuolo si giocherà domenica 26 maggio alle ore 20:45

La Lazio pubblica su Instagram data e orario della gara con il Sassuo lo