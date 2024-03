Sei Nazioni, Italrugby nella storia: battuto anche il Galles

L'Italrugby stupisce ancora. Dopo il pareggio per 13-13 con la Francia e la vittoria storica contro la Scozia che ha spezzato un tabù lungo 11 anni, ecco un altro successo. A pagarne le spese questa volta è il Galles, battuto in casa 21-24. Sono così tre i risultati utili consecutivi in questo Sei Nazioni, risultati che indicano la miglior prestazione di sempre nel torneo, che vede l'Italia a 11 punti in classifica. L'Italrugby sta scrivendo la storia.