Serie A, divorzio tra Italiano e la Fiorentina a fine stagione: "Sarri non è una possibilità"

Le strade di un'altra squadra e del suo allenatore si separeranno dalla prossima stagione e, come riporta in esclusiva Sportitalia, si tratta della Fiorentina e di Vincenzo Italiano. Secondo quanto appreso da Michele Criscitiello, le due parti si separeranno a fine stagione a prescindere dai risultati ottenuti. Negli ultimi tempi, ancor prima delle dimissioni di Maurizio Sarri, circolavano voci per cui al termine della stagione l'ormai ex tecnico biancoceleste sarebbe potuto approdare alla Fiorentina per avvicinarsi a casa. Da Sportitalia, però, fanno sapere che il Comandante non è una possibilità per Commisso e Barone.