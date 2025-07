Lazio, ritiro blindato a Formello: allenamenti a porte chiuse e amichevoli ufficiali fissate

Quest’anno, per la prima volta dopo quasi vent’anni, la Società Sportiva Lazio ha deciso di rinunciare al consumato ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, presso la località di Auronzo di Cadore. Questa novità ha sconvolto anche molti tifosi che oramai, per tradizione, erano soliti recarsi in montagna per unire vacanza e fede sportiva, accompagnando la squadra. Il centro sportivo di Formello è stato messo completamente a nuovo e considerato la migliore soluzione per preparare la prossima stagione: per adesso, i tifosi non sono riusciti a sostenere dal vivo, assistendo agli allenamenti, i giocatori.

La Lazio verso il no agli allenamenti aperti

Per questa prima settimana di ritiro, la Lazio ha deciso di mantenere un rigido protocollo di sicurezza che esclude qualsiasi tipo di apertura ai tifosi. La dirigenza ha infatti voluto blindare completamente il centro sportivo di Formello, adottando misure di sicurezza molto rigorose per garantire massima tranquillità e concentrazione alla squadra. Ogni ingresso è presidiato da guardie, incaricate di controllare gli accessi e impedire l’ingresso a chiunque non sia autorizzato. Questa decisione nasce dalla volontà di evitare distrazioni e di tutelare la privacy e il lavoro del gruppo squadra in questa fase così delicata della preparazione. Ieri, a ribadire questa linea ferrea, è intervenuto direttamente il club manager Bianchi, che ha rivolto una precisa richiesta a tutti i media e ai canali ufficiali del club: evitare di riprendere in maniera indiscriminata le attività all’interno del centro sportivo. L’obiettivo è quello di mantenere la massima riservatezza e permettere ai giocatori e allo staff tecnico di lavorare senza pressioni esterne o intrusioni, soprattutto in un momento in cui si gettano le basi per la stagione che verrà.

I primi appuntamenti in amichevole

Nonostante il clima di massima attenzione, però, la Lazio ha già ufficializzato i primi appuntamenti amichevoli che segneranno il cammino di avvicinamento al campionato. Domenica sera, alle ore 20, è previsto il primo test “in famiglia” che vedrà contrapposti la prima squadra e la Primavera, un’occasione preziosa per Sarri e il suo staff per valutare lo stato di forma dei ragazzi e sperimentare alcune soluzioni tattiche in un contesto controllato e senza pubblico. Inoltre, è stata confermata anche l’ultima amichevole estiva, originariamente prevista contro l’Olimpiacos, che invece vedrà la Lazio affrontare l’Atromitos. L’incontro si svolgerà il 16 agosto, sempre alle ore 20, a Rieti. Un cambio di programma che non intacca però la volontà del club di mettere a punto la squadra in vista del prossimo campionato, con un calendario di preparazione che sta prendendo forma e che dovrà consentire a Sarri di preparare al meglio la sua squadra.