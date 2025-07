Formello, day 4: continua l'allenamento delle aquile, assente un terzino

Al centro sportivo di Formello si è da poco concluso l'allenamento mattutino della Lazio per la quarta giornata. Nel pomeriggio, verso le ore 18, invece, comincerà la seconda fase, che sarà aperta anche alla stampa.

Formello, day 4: allenamento

Questa mattina la rosa biancoceleste è stata divisa in due gruppi: attaccanti, centrocampisti e Gigot hanno svolto un lavoro atletico sul Fersini, come la corsa cronometrata, mentre i difensori sul centrale si sono concentrati su una preparazione tattica con il pallone. Verso le 10:20, invece, i due gruppi si sono scambiati ed è stato il reparto difensivo, ad eccezione di Patric, Hisaj e Gigot, a scendere al Fersini per svolgere la parte atletica, mentre il primo gruppo, raggiunto anche da Guendouzi, ha svolto i test tattici. Poco prima delle 11:00 è terminata la fase di allenamento mattutina e le aquile ritorneranno in campo questo pomeriggio.

Formello, day 4: foto e video

