Il giorno dopo un derby perso bisogna leccarsi le ferite e cercare di cancellare quanto di brutto combinato nei 90 minuti. La prestazione di ieri della Lazio ha certificato la difficoltà nel segnare, ma la sensazione è che per quanto fondamentale sia la tattica a mancare stavolta sia proprio la qualità tecnica individuale. Una possibile sliding doors è già possibile individuarla dopo sei minuti quando Immobile a tu per tu con il portiere spara la sfera a lato non prendendo lo specchio della porta. Se offensivamente la squadra biancoceleste si sta dimostrando nulla, il gol di Marusic salva le statistiche altrimenti si starebbe parlando di 0 gol in tre partite, almeno difensivamente la Lazio ha trovato solide risposte in Mario Gila, che ieri ha confermato quanto fatto di buono negli ultimi mesi.

Le statistiche di Gila nel derby

Il difensore spagnolo ieri è stato uno dei pochissimi, se non forse l'unico, a brillare per qualità e quantità. Mario Gila, come si evince dal report ufficiale della Lega Serie A, ha giocato 101 palloni, dato più alto di tutti i giocatori in campo Roma compresa. Su 64 passaggi tentati ha ottenuto il 90% di passaggi riusciti, dietro solo a Guendouzi con il 94% con 29 passaggi tentati (35 in meno di Gila), il tutto condito con ben 9 recuperi, anch'esso dato più alto tra tutte e due le squadre. Il difensore spagnolo ha lottato come un leone per 97' minuti attaccando e difendendo, sono state tante infatti le sortite offensive propinate dallo spagnolo a cui certo non si può chiedere anche di segnare.

Nei dati di “Disponibilità al passaggio” (calcolano quanto un giocatore si smarca dagli avversari per ricevere il passaggio dal compagno. Viene calcolato per tutti i compagni di squadra del giocatore in possesso di palla) è primo con l'84,22 %.

Gila ieri ha poi percorso10.683 km con una velocità massima in sprint di 34,41 km/h, dato più alto della partita.