Roma-Lazio, oggi le decisioni del giudice sportivo

Ieri riposo, oggi alle 17 si torna a leccarsi le ferite a Formello, con un orecchio rivolto alle decisioni del Giudice Sportivo. A fine derby, l'arbitro Guida ha visto e messo a referto il colpetto di Guendouzi (non sanzionato in campo) a Paredes, svenuto poi al suolo esagerando. Il francese rischia comunque almeno una giornata di squalifica per l'atteggiamento antisportivo. La condotta violenta ne prevede tre, ma non sembra questo il caso. Piove comunque sul bagnato per la Lazio che, oltre a Provedel, Lazzari e Zaccagni già ai box, dovrà rinunciare anche a Romagnoli e Immobile venerdì sera (ore 20.45) contro la Salernitana all'Olimpico: per il difensore si teme un altro stiramento al gemello del polpaccio, il bomber oggi farà gli esami per valutare la distorsione del collaterale, rimediata in un contrasto. Entrambi rischiano dalle due alle quattro settimane di stop.



Il Messaggero