Lazio, settore giovanile: open day per i nati dal 2013 al 2019

E' arrivato l'annuncio sui profili social e sul sito ufficiale della SS Lazio, in cui si spiega che il settore giovanile aprirà le porte, per un open day al 5 al 6 luglio 2025, per i ragazzi nati dall'anno 2013 al 2019.

Il comunicato della SS Lazio

La S.S. Lazio comunica che nelle giornate del 5 e 6 Luglio, dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, si terranno gli Open Day rivolti alle seguenti categorie: 2013 - 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018- 2019 presso il Centro Sportivo Green Club situato in Via Fratelli Maristi, 94 Roma. L’open day sarà aperto anche alla categoria Portieri. È possibile fare richiesta di iscrizione compilando il seguente modulo (clicca qui) Una volta inviato il modulo compilato si riceverà via mail la conferma della richiesta. Sarà possibile inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre mercoledì 25 giugno. Per maggiori informazioni: [email protected]

Il post su X