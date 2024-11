Parma-Lazio | Pecchia: "Servirà qualcosa di straordinario. So cosa significa il Tardini per loro"

Per la quattordicesima giornata di Serie A il Parma di Fabio Pecchia affronterà al Tardini la Lazio di Marco Baroni alle ore 15:00 di domenica 1° dicembre. Archiviato il pareggio nella gara casalinga contro il Ludogorets in Europa League, i biancocelesti sono pronti a scendere in campo nuovamente per una gara non poco insidiosa, la partita con i bulgari ha rilevato una stanchezza fisica della squadra probabilmente dovuta impegni molto ravvicinati tra campionato e competizione europea, ma nonostante un sottile rammarico per il risultato i ragazzi di Baroni hanno dimostrato per l'ennesima volta la grande determinazione che li caratterizza: il non mollare mai, il provarci fino all'ultimo minuto di gioco. Nel frattempo la Serie A si avvicina e alla vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Parma, Fabio Pecchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Le parole di Fabio Pecchia

Durante la settimana ho avuto la possibilità di avere disponibili tutti i ragazzi e questo è chiaramente un vantaggio, anche perché rispetto alle altre squadre non sono stati fuori per gli impegni delle nazionali. La gara contro l'Atalanta deve dare fiducia ai ragazzi, soprattutto il secondo tempo, in cui la squadra ha reagito bene.

Avversari come la Lazio come si affrontano?

Il percorso della Lazio è di altissimo livello, davanti ad uno strapotere che sta mostrando in queste ultime gare noi dovremo cercare di essere eccezionali, e di fare di più rispetto alla gara contro la Dea.

Il Tardini sarà sold out, sente una responsabilità maggiore?

Lo definirei più stimolo che responsabilità, mi aspetto un grande entusiasmo da parte della Lazio dato che so cosa rappresenta il Tardini per loro, ma lo stesso mi aspetto anche da parte nostra. Lo stadio deve stimolarci, non deve rappresentare una responsabilità maggiore.

Come sta la squadra?

La squadra c'è stata per tutta la settimana, ho recuperato Valenti e Hernani. Nel primo tempo contro la squadra di Gasperini abbiamo subito la loro forza e abbiamo sbagliato.

Che partita ti aspetti?

La Lazio è una squadra di palleggio, gioca molto in verticale, e bisogna congratularsi con i giocatori e con Baroni per il lavoro che stanno facendo. In queste tipo di partita si corre molto, ma sarà necessario fare le giuste scelte al momento giusto con corretta personalità.

Avete subito contro l'Atalanta il quinto goal di testa

Il goal di Retegui è nato da una palla persa in cui avevamo mancato le marcature. Dobbiamo fare più attenzione a consentire i cross, ma siamo in linea con la media della Serie A. Contro la Lazio dovremo cercare di stabilire un equilibrio e credo si possa mantenere a prescindere dai giocatori in campo. Chi giocherà dovrà affrontare la gara nella miglior condizione fisica e mentale.

La gavetta svolta da Baroni può stimolare gli altri allenatori?