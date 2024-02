Bologna, Motta: "Vogliamo dimostrare il nostro valore, vedremo di cosa siamo capaci"

L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match dell'Olimpico contro la Lazio, valido per la 25esima giornata di Serie A:

"E' una giornata fantastica e siamo in uno stadio fantastico. Speriamo sia pieno per un buono spettacolo, vedremo un bel calcio sul terreno di gioco. Abbiamo un'altra opportunità per dimostrare il nostro valore e mostrare il nostro stile. Vedremo di cosa saremo capaci. El Azzouzi? E' un ragazzo che ha giocato a Monza da titolare, poi ha partecipato ad altre gare ed è andato in Coppa d'Africa. E' un ragazzo di grande disponibilità, molto positivo, vuole sempre la palla. Col resto dei suoi compagni farà una grande prestazione. Skorupski titolare? Perché i due se lo meritano di giocare, stanno bene. Oggi tocca a Lukasz, l'altro giorno Federico Ravaglia ha fatto molto bene. Abbiamo due portieri bravissimi e possono giocare entrambi. La differenza tra i risultati in casa e in trasferta? Non mi preoccupa la differenza di rendimento, tutte le partite fatte fuori le abbiamo giocate bene, spesso avremmo meritato di più. Siamo una squadra che vuole sempre imporre il suoi gioco, proveremo a farlo anche oggi contro la Lazio".