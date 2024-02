Bologna, El Azzouzi: "Sarà una bellissima partita, la Lazio è una grande squadra"

Thiago Motta per l'impegno in casa della Lazio, ha scelto Oussama El Azzouzi dal 1' per sostituire lo squalificato Freuler. Queste le parole del centrocampista del Bologna a Sky nel pre gara:

"Sono felice di ritrovare il Bologna in un momento importante, ora c'è questa gara con la Lazio e dobbiamo concentrarci su questa. Sarà una bellissima partita, la Lazio è una grande squadra. Voglio godermi questo momento e disputare una bella gara".