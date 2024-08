Lazio, Buon compleanno a Matias Vecino: gli auguri social da parte della società

Giornata di festa in casa Lazio, Matias Vecino oggi compie 33 anni. L'ex Inter, impegnato alle 18:30 contro L'Udinese di Runjaić al Bluenergy Stadium, è ormai diventato negli ultimi anni un punto di riferimento biancoceleste grazie ai suoi goal decisivi. La società biancoceleste gli ha dedicato un post di buon compleanno sui propri canali social.

Vecino con la Lazio: i numeri

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025 e le vari indiscrezioni di mercato su un suo possibile futuro lontano dalla Lazio, Matias Vecino dovrebbe rivestire per il terzo anno consecutivo la maglia biancoceleste. Il centrocampista della Nazionale dell'Uruguay da quando riveste la maglia della prima squadra della capitale ha giocato ottantasei partite mettendo a segno undici goal e due assist. Nella scorsa stagione il pupillo di Mister Sarri ha messo in rete goal decisivi, di cui ricordiamo: l'0-1 contro il Celtic in Champions League; il 3-2 contro l'Atalanta mettendo a segno la rete capace di dare ai biancocelesti la vittoria nel finale; l'1-2 proprio contro l'Udinese rimontando il risultato contro i friulani; infine il 2-2 fuori casa contro il Monza riportando la Lazio in vantaggio per qualche minuto prima del definitivo 2-2 di Djuric.

Gli auguri social da parte della società