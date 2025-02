Rovella a Dazn:"Voglio segnare sotto la Curva Nord"

Nicolò Rovella sta diventando sempre più parte integrante della Lazio e, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha ribadito la sua voglia di segnare il primo gol con la maglia biancoceleste sotto la Curva Nord. Il centrocampista ha anche ricordato il gol annullato ingiustamente contro il Parma, alimentando il suo desiderio di riscattarsi in casa. Felice di essere tornato in campo accanto a Matteo Guendouzi, Rovella ha sottolineato l’importanza della vittoria e della crescente intesa con il compagno di squadra. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del match.

“Siamo molto contenti, tutti. Io e Matteo soprattutto, per esserci riuniti, ma sicuramente siamo felici di questi tre punti che erano fondamentali qui a Cagliari. Ho urlato un pochettino durante la partita, mi sono fatto sentire e per questo non ho molta voce (ride). Era importante, sentivamo tutti l’importanza di questa partita, e lo era ancora di più dopo la settimana scorsa. Tornare con i tre punti è stato fondamentale, e siamo felici di tornare a Roma con il bottino pieno.”

Sull’assist a Zaccagni

“Sicuramente sarebbe stato ancora meglio se Zac avesse segnato, ma va bene così, ne aveva già fatto uno!"

Sulla sua esperienza alla Lazio

“Il mister è molto bravo, credo che mi abbia capito bene, sia come giocatore che come ragazzo. Mi sta aiutando tantissimo, e sia il mister che tutta la società mi stanno dando una mano. Questo per me è un anno speciale, importante. Essere alla Lazio è un onore, sono felice di stare qua e spero di crescere sempre di più. Voglio aiutare la squadra, fare crescere questi colori e spingere la Lazio sempre più in alto, sia in classifica che in Europa.”

Sulla coppia Rovella-Guendouzi

“Mi piace molto fare questo lavoro con Matteo. Ci muoviamo tanto in mezzo al campo, insieme a Dia, occupiamo gli spazi, e questo mi piace davvero. Mi diverto molto a giocare, e questo è l’aspetto più importante.”

Nicolò sogna un gol sotto la sua Curva Nord