Calciomercato Lazio, tutti i movimenti di questa sessione

Appena un'ora fa si è chiuso il calciomercato invernale, quest'anno più che mai movimentato per tutti i club di Serie A. La Lazio ha agito in modo inconsueto rispetto agli altri anni. Stavolta non è stata protagonista solo di nomi in uscita e trattative saltate.

Giusto partire dal tema centrocampo, il reparto obiettivamente in emergenza e su cui la società si è mossa. Vecino è out per infortunio da diverso tempo e tornerà ormai tra poche settimane; mentre Castrovilli non dava garanzie, infatti è stato ceduto al Monza. Lungo la strada si sono aperte nuove lacune a causa dell'infortunio di Patric, quindi la coppia Lotito-Fabiani ha deciso di far approdare in maglia biancoceleste anche un rinforzo per la retroguardia. Il mese di gennaio è stato condito dalla solita bagarre, tra nomi e sorpassi con la famosa telenovela Cesare Casadei che ha tenuto banco in modo incredibile e che ha avuto come conclusione il trasferimento del giocatore al Torino ma non si può dire che alla Lazio sia andata male. Seppur nelle ultime ore di mercato, la società biancoceleste ha regalato a Baroni due innesti oltre a Ibrahimovic del Bayern Monaco, scommessa di Fabiani sbarcata a Roma già nella prima metà di gennaio. Si tratta di Belahyane e Provstgaard: il primo, classe 2004, il tecnico lo conosce bene avendolo già allenato a Verona, durante questa stagione si è rivelato come uno dei migliori centrocampisti della Serie A; il secondo, classe 2003, è il capitano della nazionale under 21 danese, un difensore centrale mancino che dovrò sottoporsi alla famosa cura Baroni per crescere e guadagnarsi presenze importanti con la maglia della prima squadra della capitale.

Acquisti

Gabriele Artistico (Juve Stabia, fine prestito); Valerio Crespi (Cremonese, fine prestito); Larsson Coulibaly (Mosta FC, fine prestito); Arijon Ibrahimovic (Bayern Monaco, prestito con diritto di riscatto); Reda Belahyane (Hellas Verona, trasferimento definitivo); Oliver Provstgaard (Vejle Boldklub, trasferimento definitivo).

Cessioni

Gabriele Artistico (Cosenza, prestito); Valerio Crespi (Feralpisalò, prestito); Larsson Coulibaly (Birkirkara FC, prestito); Jean Daniel Akpa-Akpro (Monza, prestito); Gaetano Castrovilli (Monza, prestito); Diego Gonzalez (Atlas, prestito).