Lazio, Zaccagni gioioso: esultanza, grinta e dedica a Flavio

Mattia Zaccagni esplode di gioia ed entusiasmo per la vittoria della Lazio contro il Cagliari, nella partita che chiude l'undicesima giornata di campionato di Serie A. La Lazio ha faticato contro un Cagliari corsario e combattivo. Zaccagni ha voluto condividere tutta la sua soddisfazione tramite social, un post carico di felicità, grinta e senso di appartenenza quando dedica gol e vittoria alla scomparsa di Flavio. Particolarmente commovente anche l'abbraccio prima della partita tra il calciatore e il papà del ragazzo venuto a mancare pochi giorni fa.

La partita del capitano biancoceleste

Mattia Zaccagni è tornato e mette subito una firma decisiva questa sera siglando il rigore che regala la vittoria agli uomini di Baroni. Freddezza e precisione dagli undici metri per sbloccare una partita che non riusciva ad offrire sbocchi decisivi ai biancocelesti per portare a casa i 3 punti. Capitan Zaccagni entra al minuto 73 facendo subito quello che gli riesce meglio, attaccare gli spazi, dribblare e rientrare internamente sul suo piede destro per creare pericoli. Il suo dinamismo mancava a questa squadra e si nota fin da subito. Il suo ingresso offre una maggiore spinta anche al terzino sinistro Luca Pellegrini, quest'ultimo riesce ad avere in più sia appoggio che copertura quando scende ed è anche grazie a Zaccagni che il terzino sinistro riesce a scendere di continuo fino a conquistare il rigore decisivo trasformato poi dal capitano numero 10.