Lazio, senti Calvarese: “Quello di Pellegrini è un rigorino, l’espulsione di Mina è inventata”

Non è stata una prestazione brillante ma la Lazio è riuscita comunque a portare i tre punti a casa: si tratta della terza vittoria consecutiva in campionato per i ragazzi di Baroni che attualmente si trovano terzi in classifica insieme ad Atalanta e Fiorentina. Il rigore di Zaccagni ha deciso la partita che fino a quel momento era in bilico. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato la direzione dell’arbitro Ayroldi definendo il rigore della Lazio come un “rigorino”.

Le parole di Calvarese

Ayroldi è la ciliegina sulla torta di un weekend davvero brutto per gli arbitri, eppure lui era uno di quelli che fino a qualche tempo fa doveva giocarsi la carica da internazionale. Riesce a sbagliare quasi tutto e perde la testa: il rigore è uno di quei rigorini che vediamo fischiare sempre di più in Serie A e che il Var fa fatica levare. L’espulsione di Yerri Mina è completamente inventata, forse c’e il primo giallo per un fallo su Isaksen, non si capisce se lo prende ma ci può stare; quello su Castellanos è davvero troppo poco. Ci vuole talento a dare il secondo giallo in una protesta di 5/6 calciatori del Cagliari prendendo quello già ammonito.

Il post Instagram