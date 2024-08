Immobile, parla il padre: "Speriamo che possa vincere la classifica cannonieri in Turchia"

In un'intervista esclusiva a "Il Giornale dello Sport", Antonio Immobile, padre dell'ex attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato dell'impressionante inizio di suo figlio in Turchia. Ciro ha fatto il suo debutto nel modo migliore possibile, segnando una doppietta nel trionfo per 5-0 del Besiktas contro il Galatasaray nella Supercoppa nazionale. Già considerato un eroe in Turchia, Ciro Immobile continua a fare ciò che sa fare meglio: segnare e puntare a vincere trofei.

Di seguito le parole di Anotnio Immobile: