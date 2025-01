Lutto nel calcio tedesco: Luca Meixner trovato morto nel suo letto appena dopo Natale

Una tragica perdita per il calcio tedesco

Una notizia devastante ha scosso il mondo del calcio in Germania: come riportato da sportfanpage.it, Luca Meixner, giovane centrocampista di 22 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto appena due giorni dopo Natale. La tragica scomparsa del calciatore è stata resa pubblica dal suo club, l’SSV Reutlingen, squadra che milita nella Oberliga, la quinta divisione del calcio tedesco. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze di questa drammatica vicenda.

Il lutto del calcio tedesco

Meixner aveva disputato la sua ultima partita con il Reutlingen il 7 dicembre, prima della pausa invernale, contribuendo al pareggio per 1-1 che aveva lasciato la squadra al decimo posto in classifica. Nulla, in quella serata, avrebbe potuto far presagire il tragico evento che sarebbe accaduto poche settimane dopo. La sua morte ha lasciato sotto shock l’intero calcio tedesco, con molti club che hanno espresso messaggi di cordoglio per commemorare il giovane talento in questa giornata così dolorosa.