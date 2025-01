Lazio, riapertura per Fazzini? Il club lavora alla trattativa

Riprendono i contatti tra Lazio ed Empoli

La trattativa per l’arrivo di Fazzini alla Lazio, che sembrava tramontata dopo i dissapori tra Lotito e Corsi, potrebbe riaprirsi. Nelle ultime settimane, la società biancoceleste aveva virato su altri obiettivi come Casadei e Belahyane, ma il centrocampista dell’Empoli continua a spingere per unirsi alla squadra di Baroni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i contatti tra i due club sono ripresi, sebbene permangano ostacoli sulla formula del trasferimento. La Lazio, limitata dall’indice di liquidità, propone un prestito gratuito con obbligo di riscatto, mentre l’Empoli punta a un prestito oneroso e a una valutazione di 12 milioni per Fazzini. L’unica possibilità per la Lazio di sbloccare la trattativa sarebbe una cessione, ma al momento non ci sono offerte ufficiali per Basic e Castrovilli, i principali candidati in uscita.

Un rinforzo necessario per il centrocampo

L’arrivo di Fazzini sarebbe cruciale per un reparto in piena emergenza. La cessione di Cataldi non è mai stata compensata, Vecino resterà fuori per almeno un altro mese e Castrovilli non è ancora al top della forma dopo i suoi problemi fisici, rendendosi poco utile alla causa. Il recente acquisto Ibrahimovic, nato trequartista, potrebbe essere adattato come mezzala, ma Baroni sta ancora studiando come inserirlo al meglio in mediana. L’aggiunta di Fazzini fornirebbe qualità e solidità in un settore chiave, aiutando la Lazio a ritrovare equilibrio e competitività in questa delicata fase della stagione.