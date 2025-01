Bernabé, la Lazio guarda oltre e pensa a una falconiera per sostituirlo

La rottura con Bernabé e il suo caso medico

Il caso del falconiere Juan Bernabé continua a far discutere in casa Lazio, con una vicenda che sembra lontana dalla risoluzione. Dopo l’intervento chirurgico subito da Bernabé e la sua successiva pubblicizzazione, il presidente Lotito ha deciso di interrompere ogni rapporto con lui. Tuttavia, il falconiere ha deciso di non lasciare la foresteria di Formello, dove risiede da 15 anni. Dichiarando di non poter alzarsi dal letto per motivi medici post-operatori, ha mostrato un certificato alla Digos, intervenuta per verificare la situazione. Il club, però, sospetta che il documento sia un falso postdatato e ha fissato a mercoledì la scadenza per la sua uscita dal centro sportivo.

Fraioli

Il futuro del simbolo biancoceleste

Il vuoto lasciato da Bernabé non si limita alla sua figura, ma coinvolge anche i tifosi della Lazio, che non vedranno più volare l’iconico falco prima delle partite casalinghe. Tuttavia, il presidente Lotito ha rassicurato i sostenitori, promettendo una rapida sostituzione. La dottoressa Mezzaroma ha già esaminato le candidature per il ruolo e sembra favorire una donna multitasking per continuare la tradizione. Secondo Il Messaggero, la scelta di una nuova falconiera è ormai imminente, con l’ultima parola che spetta al patron. Nel frattempo, la Lazio guarda avanti, pronta a voltare pagina in questa insolita vicenda.